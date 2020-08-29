اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أغسطس 2020 12:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة معلف ماشية مخالف فى حملة مكبرة بالمنيا

السبت، 29 أغسطس 2020 11:55 ص
إزالة معلف ماشية مخالف فى حملة مكبرة بالمنيا جانب من الإزالة
المنيا- حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن إزالة معلف مواشى "بناء مخالف" فى المهد بعزبة بدوى، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وفى مركز سمالوط، أعلن على عبد اللطيف رئيس الوحدة المحلية لقرية العزيمة إزالة حالتى تعدى بالبناء المخالف فى المهد على مساحة 180 متر مربع بقريتى الوفاء 2 والعزيمة.

على جانب أخر قال العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدات المحليه تواصل أعمال النظافة ورفع المخلفات، إذ جرى شن حملة نظافة مكثفة بشوارع هدى شعراوى وحسيب ومصطفى فهمى بحى وسط، كما واصل حى غرب المدينة أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة بمنطقة شلبى وكوبرى الاخصاص.

كما استمرت أعمال النظافة ورفع المخلفات بقرى مركز المنيا، إذ أعلنت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل، عن شن حملة نظافه، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائيه.

 


اخبار المحافظات

اخبار المنيا

ازالة تعديات

املاك الدولة

اجراءات احترازيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة