إزالة معلف ماشية مخالف فى حملة مكبرة بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن إزالة معلف مواشى "بناء مخالف" فى المهد بعزبة بدوى، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وفى مركز سمالوط، أعلن على عبد اللطيف رئيس الوحدة المحلية لقرية العزيمة إزالة حالتى تعدى بالبناء المخالف فى المهد على مساحة 180 متر مربع بقريتى الوفاء 2 والعزيمة.

على جانب أخر قال العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدات المحليه تواصل أعمال النظافة ورفع المخلفات، إذ جرى شن حملة نظافة مكثفة بشوارع هدى شعراوى وحسيب ومصطفى فهمى بحى وسط، كما واصل حى غرب المدينة أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة بمنطقة شلبى وكوبرى الاخصاص.

كما استمرت أعمال النظافة ورفع المخلفات بقرى مركز المنيا، إذ أعلنت الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل، عن شن حملة نظافه، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائيه.