إحالة أوراق 3 متهمين للمفتى لقتلهم تاجر مواشى أمام ابنته بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، اليوم السبت، إحالة أوراق 3 أشخاص إلى مفتى الديار المصرية، وحددت جلسة 20 سبتمبر المُقبل للنُطق بالحكم ، لاتهامهم فى القضية رقم 30469 جنايات الزقازيق لسنة 2017، بقتل تاجر مواشى أمام ابنته بغرض سرقته بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمود مجدى عبده وسكرتارية نبيل شكرى.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الزقازيق" العام، بوصول "أ.ح.ع" تاجر مواشي، مُقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، مصابًا بعدة أعيرة نارية فى الصدر، وتوفى متأثرًا بإصابته.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من: "ح.ع" 23 سنة، فلاح، و"أ.ال.ع" 25 سنة، سباك، و"إ.ص" عاطل، مُقيمين جميعًا بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وأنهم قتلوا المجنى عليه أمام ابنته، وذلك بغرض سرقته مبلغ مالى منه.

جرى ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.