أمن قنا يفحص خطوط الشقيقتين المذبوحتين بجزيرة المطيرة بقنا.. صور

أفاد مصدر أمنى، أن أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، بدأت فى فحص خطوط الشقيقتين المذبوحتين بجزيرة المطيرة بمركز قوص، وذلك فى إطار التحريات التى يقوم بها فرع المباحث الجنائية بإشراف العميد العميد سعيد عابد رئيس فرع المباحث الجنائية بمركز قوص.
وذكرت المصادر: "أن الفتاة كثرت الشائعات في القرية حول سلوكها في التعامل مع الشباب بشكل يدعو للريبة، الأمر الذي دفع أخوالهما وجدتهما المقيمين في نفس القرية للدخول معها في مشاجرات متكررة ومع شقيقتها الصغرى بسبب انتقادات الأهالي لهم.
الضحية الصغرى
وكشفت التحريات، أن العثور على الشقيقتين "نهى.ف"، 18 عاما، وشقيقتها نورهان، 13 عاما، مذبوحتين مع قطع لسان الأولى وموثقة بالحبال، ما الفتاة الثانية عثر عليها مذبوحة أسفل السرير، موضحا أنهما مقيمتان بمفردهما بمنزلهما في جزيرة مطيرة بمركز قوص، بعد وفاة الأم وزواج الأب من أخرى والعيش معها خارج القرية.
منزل الضحايا
كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من مركز شرطة قوص، برئاسة العميد جمال سلمان، مأمور مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور علي جثتين لفتاتين شقيقتين مذبوحتين بمنزلهما بقرية جزيرة مطيرة بمركز قوص.
مطبخ الضحايا
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