أمن قنا يفحص خطوط الشقيقتين المذبوحتين بجزيرة المطيرة بقنا.. صور

قنا- وائل محمد

أفاد مصدر أمنى، أن أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، بدأت فى فحص خطوط الشقيقتين المذبوحتين بجزيرة المطيرة بمركز قوص، وذلك فى إطار التحريات التى يقوم بها فرع المباحث الجنائية بإشراف العميد العميد سعيد عابد رئيس فرع المباحث الجنائية بمركز قوص.





وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن أجهزة الأمن بدأت فى فحص المكالمات التى قام بها الضحيتين خلال 24 ساعة للوصول إلى مرتكبى واقعة الذبح والتى تشير وفق التحريات الأولية أن دوافع الجريمة تشير إلى الانتقام من الضحايا وخاصة الفتاة الكبرى نهى فتحي حسن الخطاري، 18 عاما، وتعمل موظفة باليومية في مصنع سكر قوص.

وذكرت المصادر: "أن الفتاة كثرت الشائعات في القرية حول سلوكها في التعامل مع الشباب بشكل يدعو للريبة، الأمر الذي دفع أخوالهما وجدتهما المقيمين في نفس القرية للدخول معها في مشاجرات متكررة ومع شقيقتها الصغرى بسبب انتقادات الأهالي لهم.



الضحية الصغرى الضحية الصغرى