أسماء قيادات المحليات الجدد فى 10 محافظات

كتب على عبد الرحمن

أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 16 قيادة محلية بـ 10 محافظات هى القاهرة والدقهلية والقليوبية وقنا وسوهاج ومطروح وبنى سويف ودمياط والاسكندرية والشرقية .

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حريصة على ضبط منظومة العمل المحلى ودفع العمل فى عدد من الملفات المهمة بالمحافظات وعلى رأسها ملفات التصالح على مخالفات البناء والتقنين والنظافة بما يساعد فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من المحليات .

وأكد شعراوى، على المتابعة اليومية والمستمرة لأداء قيادات الادارة المحلية بكافة المحافظات عبر القطاعات المعنية بالوزارة ، لمكافأة المتميزين وتصعيدهم إلى المناصب القيادية المختلفة بالمحافظات ومحاسبة المقصرين لتحقيق الرؤية التنموية للدولة وتنفيذ توجيهات القيادات السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وأعلن شعراوى أن الحركة شملت ترقية المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة نقادة بمحافظة قنا الى سكرتير عام مساعد قنا ، حيث حصلت المدينة على المركز الأول فى ملفات التصالح والتقنين والنظافة خلال هذا الشهر بالإضافة إلى نجاح رئيس مدينة نقادة فى القضاء على مخالفات البناء بالمدينة وحققت أعلى نسبة تصالح .

وأوضح وزير التنمية المحلية ، أنه تم أيضاً تصعيد المهندس على يوسف أحمد رئيس مركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج الى سكرتير عام مساعد محافظ القليوبية لتميزه الإدارى والفنى ووصول المدينة الى مستوى متقدم فى ملفات التقنين والنظافة على مستوى المحافظة .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الحركة شملت أيضاً تعيين كل من اللواء هشام خشبة سكرتير عام لمحافظة القليوبية والمهندس سعد الفرماوى سكرتير عام لمحافظة الشرقية، مضيفاً أن الحركة شملت أيضاً نقل 12 من رؤساء المدن بالمحافظات لدفع العمل فى عدد من الملفات التى تهم المواطن، من بينهم اللواء خالد شحاته رئيس حى حلوان إلى حى مصر القديمة، كما تضمن القرار نقل رئيس مدينة لعمل إدارى بديوان عام إحدى المحافظات لتقاعسه فى أداء مهام وظيفته فى ملفات التصالح والنظافة ومخالفات البناء .

وفى السياق ذاته وجه اللواء محمود شعراوى ، محافظى قنا وسوهاج بتكريم كل من رئيسة مركز ومدينة نقادة ورئيس مركز ومدينة جرجا الذين تم تصعيدهم الى مناصب قيادية بمحافظتى قنا والقليوبية لتميزهما خلال الفترة الماضية فى أداء عملهم ، لتشجيع باقى القيادات المحلية على التفانى فى أداء العمل وخدمة المواطنين لتحقيق رضاهم عن الخدمات التى تقدمها الادارة المحلية .