اليوم السابع
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أستاذ علوم سياسية يؤكد الدولة المصرية قادرة على تحقيق مطالب المواطنين

السبت، 29 أغسطس 2020 07:00 م
أستاذ علوم سياسية يؤكد الدولة المصرية قادرة على تحقيق مطالب المواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد شرقاوى

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أكد الدكتور أشرف سنجر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن الدولة المصرية أصبحت قوية وقادرة على تحقيق مطالب المواطنين من توصيل الخدمات والمرافق ، مشيرا الى أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تم انفاق 1.3 تريليون جنيه على مشروعات قطاع الصرف الصحى ، بخلاف المشروعات الأخرى فى قطاعات الاسكان والطرق والبنية التحتية .

وأضاف سنجر، خلال برنامج صالة التحرير المذاع على فضائية صدى البلد ، تيقدمه الإعلامية عزة مصطفي، أن الرئيس السيسى يهتم بكل كبيرة وصغيرة،  فى المشروعات الصغيرة أو الكبيرة ، سواء مع المسؤلين أو الجهات المنفذة  لدرجة أنه زار أحد المواقع وانتقد عدم ارتداء العمال كمامات ، مشددا على أن مصر يقودها فى الوقت الراهن رئيس دولة قوى يحقق الإنجازات في أوقات قياسية .

 

يشار الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، افتتح اليوم السبت مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.


وكشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن حجم استهلاك البنزين يصل إلى 7 ملايين طن، ووصل إلى 6.6 ملايين طن بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الإسكندرية توفر 35% من احتياجات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية، حيث تحتوى على 6 مصافى تكرير و3 مجمعات بتروكيماويات، و45% من طاقة التكرير فى مصر.

وأضاف "الملا" خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مصر كانت تستورد 3 ملايين طن، انخفض بعد ذلك بنسبة 50% أى بواقع 1.5 مليون طن، بسبب تنفيذ عدة مشروعات بالقطاع، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك وتصحيح التسعير وترشيد الدعم.


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