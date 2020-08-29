أخبار المحافظات اليوم.. فلاحو مصر يردون على أكاذيب الجزيرة: المياه متوفرة

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:
فلاحو مصر يردون على أكاذيب الجزيرة: لا توجد لدينا شكاوى والمياه متوفرة
تواصل قناة الجزيرة القطرية بث سمومها وإثارتها للفتن بشكل متكرر ضد الوطن والمواطنين من خلال نقل المعلومات والتقارير الخاطئة عن أحوال المصريين، كان آخرها تقريرا مضللا لم تراع فيه أقل درجات المهنية الإعلامية حتى من خلال تحديد مكان الشكوى ولكن أطلقت الشكوى على العموم وهو ما كذبه الفلاحون، ونقابات الفلاحين الفرعية بالمحافظات ومسئولى الرى فى محاولات مستمرة للوقيعة وقلب الحقائق .
ترعة المحمودية من مستنقع أوبئة لمحور تنموى وشريان حياة
استطاعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحقيق حلم محافظة الإسكندرية، فى تنفيذ أضخم مشروع قومى فى السنوات الأخيرة، وهو تطوير محور المحمودية، والذي شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تنفيذه بناءً على تخطيط متكامل يشمل إنشاء بعض المنشآت الخدمية على طول المحور، مع توفير وسائل النقل الجماعى، والعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية منه.
محافظ البحيرة: إنشاء 6726 وحدة سكنية بمليار و460 مليون جنيه
أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، أن ما تشهده الدولة المصرية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، من تنفيذ مشروعات قومية استثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقيا وتحدياً غير مسبوق.
شمال سيناء تسجل صفر إصابات ووفيات جديدة بكورونا خلال آخر 24 ساعة
سجلت محافظة شمال سيناء "صفر" إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وعدم تسجيل حالات وفيات وشفاء حالة واستمرار العزل المنزلى لعدد 19 حالة، وأوضح البيان الصحفى لمديرية صحة شمال سيناء اليوم عن موقف الإصابات بكورنا، وأن إجمالى عدد الحالات الإيجابية الجديدة التى سجلت فى شمال سيناء المحتجزة تحت العلاج "2" حالة وإجمالى ما سبق من حالات إيجابية 109 حالات، وحصيلة حالات الوفاة 23 والشفاء 350 حالة.
استخدام التكنولوجيا لتحلية مياه البحر وتوفير المياه العذبة لأهالى العريش
بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، استخدام التكنولوجيا فى تحلية مياه البحر لتوفير المياه لسكان مدينة العريش بشمال سيناء، والقضاء على مشكلة رئيسية تعانيها المدينة، وهى ملوحة المياه التى تضخ عبر شبكات توزيع المياه بها.
46 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء بالشرقية وتسديد 278 مليون جنيه
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المراكز التكنولوجية المنتشرة بنطاق محافظة الشرقية، تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لسرعة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائى قبل انتهاء المدة المحددة، حيث استقبلت المراكز التكنولوجية 46 ألف و 836 طلباً وتم تسديد 278 مليون و870 ألف جنيهاً حتى 27 اغسطس الجارى.
الشباب والرياضة بالغربية تنظم مهرجان دراجتك صحتك
مشاركة محافظ الغربية بمهرجان دراجتك صحتك
نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامة للرياضة" بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة "مهرجان دراجتك صحتك"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.
المؤبد للمدير السابق لمكتب محافظ البحيرة لاتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ
قضت محكمة جنايات دمنهور، بمحافظة البحيرة، بمعاقبة مدير مكتب محافظ البحيرة السابق بالسجن المؤبد لاتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ ومصادرة مبلغ 408 ألف جنيه مع عزله من وظيفته، صدر الحكم برئاسة المستشار جمال طوسن، وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، ووائل مصطفى كامل وبحضور ممثلى نيابة أمن الدولة المستشارين حسين محمود عامر ومحمد جمال عبد الناصر.
الإنقاذ النهرى تنتشل جثة شاب غريق فى شاطئ النخيل بالإسكندرية
انتشلت اليوم قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الإسكندرية وعدد من المتطوعين، جثة الشاب محمود أحمد رجب 19 عاما، والذي لقى مصرعه غرقا أمس بشاطئ النخيل غرب المدينة. وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثمان صباح اليوم، بالقرب من الحاجز السابع بعد أن طفت الجثة علي السطح.
ذبح شقيقتين وقطع لسان الكبرى جريمة غامضة فى قنا
حادثة بشعة شهدتها قرية المطيرة التابعة لمركز قوص شمال محافظة قنا، ضحيتها فتاتان يتيمتان، تعيشان بمفردهم بعد فى منزل صغير عقب وفاة أمهما بينما يعيش جدهم على بعد أمتار من منزلهم يذهبان فى الصباح لمنزل الجد بعد قضاء اليوم، ثم العودة لمنزلهم للمبيت مرة أخرى. كانت نورهان ونهى تعيشان بمفردهما فى منزلهما، تركهما والدهما بعد وفاة أمهما وتزوج بأخرى، ومن جانبها صرحت النيابة بدفنهما وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة.
طفلان يهتكان عرض طفل آخر بعد مشاهدة أفلام إباحية بشبرا
شهدت مدينة شبرا الخيمة جريمة بشعة، حيث أقدم طفلان عمرهما 15عامًا، و 14 عامًا، على هتك عرض زميلهما وتعذيبه عدة مرات داخل شقة أحدهما، وتركاه فى حالة إعياء وفرا هاربين. ونُقل المجني عليه للمستشفى، وأُلقى القبض على المتهميّن، واعترفا بارتكاب الواقعة بسبب مشاهدتهما للأفلام الإباحية، وتولت النيابة التحقيق.
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