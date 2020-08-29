أخبار المحافظات اليوم.. فلاحو مصر يردون على أكاذيب الجزيرة: المياه متوفرة

حادثة بشعة شهدتها قرية المطيرة التابعة لمركز قوص شمال محافظة قنا، ضحيتها فتاتان يتيمتان، تعيشان بمفردهم بعد فى منزل صغير عقب وفاة أمهما بينما يعيش جدهم على بعد أمتار من منزلهم يذهبان فى الصباح لمنزل الجد بعد قضاء اليوم، ثم العودة لمنزلهم للمبيت مرة أخرى

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كانت نورهان ونهى تعيشان بمفردهما فى منزلهما، تركهما والدهما بعد وفاة أمهما وتزوج بأخرى، ومن جانبها صرحت النيابة بدفنهما وطلبت تحريات المباحث عن الواقعة.