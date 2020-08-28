90% نسبة نجاح طلاب الفرق النهائية بسياسة واقتصاد القاهرة

كتب محمد صبحى

أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الانتهاء من إعلان نتائج طلاب السنوات النهائية بالكلية أمس الخميس وذلك من خلال الموقع الالكترونى للكلية ، موضحا أن نسبة النجاح سجلت 90 % من إجمالي عدد الطلاب بالفرقة النهائية بالكلية.

وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريح لـ" اليوم السابع " أنه تم تحديد موعد إجراء امتحانات التخلفات بالنسبة لطلاب السنوات النهائية وذلك فى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل ، مؤكدا أن الامتحانات ستتم وسط تطبيق صارم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت انهت جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية للعام الجامعي 2019 / 2020 يوم 25 أغسطس ، وذلك بعد مرور 7 أسابيع على انطلاق الامتحانات في 11 يوليو الماضي؛ والتي أجريت وفقا لنظام الامتحانات الموضوعية التي تقيس القدرات المختلفة للطلاب وتجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة وأسئلة حل المشكلات والمقارنات والتعليل، ولم يتبقى إلا بعض الاختبارات العملي.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن امتحانات الفرق النهائية بكليات الجامعة مرت بسهولة ويسر، وقد تدخلنا في وضع الجدوال ولجأنا لحلول عديدة لعدم اللجوء الى الخيام، مما وفر ملايين الجنيهات وحمى المشاركين من أخطار وجود أعداد كبيرة في خيام تتعارض مع شروط وقواعد الحماية المدنية.

وأضاف: تدخلنا بشكل فوري عند ظهور بوادر أى مشكلة وحلها فورا بقرارات حاسمة واحتوائية، مؤكدًا أن الاجراءات الصارمة الاستباقية منعت أى معوقات طوال فترة الامتحانات، كما لم يتم رصد أي مشكلات من شأنها التأثير على انتظام الامتحانات، حيث تم وضع خطة شاملة تعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن عدد طلاب السنوات النهائية في جامعة القاهرة هو الأكبر في الجامعات على مستوى العالم حيث يقارب عدد الطلاب في الفرق النهائية والدراسات العليا حوالي 80 ألف طالب وطالبة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن امتحانات طلاب الفرق النهائية شهدت التزامًا تامًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية الاحترازية الدقيقة التي اتخذتها الجامعة مع بداية انطلاق الامتحانات، حيث تم التشديد على تطبيق الإجراءات وعدم التهاون فيها لضمان سلامة الجميع من فيروس كورونا.