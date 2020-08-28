588 مسجدا بشمال سيناء تفتح أبوابها أمام المصلين وسط إجراءات احترازية مشددة

شمال سيناء _ محمد حسين

بدأت مبكرا بشمال سيناء الاستعدادات لإقامة صلاة الجمعة فى المساجد الكبرى بعموم مدن وقرى المحافظة، وتواجد عمال المساجد وأئمتها فيها وهى مغلقة، تمهيدا لفتح ابوابها فى الموعد المقرر قبل موعد الصلاة ب10 دقائق .

وقال اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن 588 مسجدا على مستوى مراكز ومدن المحافظة إنتهت من تجهيزات استقبال المصلين بإجراءات احترازية مشددة.

وأضاف أنه تم التنبيه بالالتزام بالموعد المحدد، وافتتاح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وإغلاقها فور انتهاء الصلاة، وعدم فتح دورات المياه أو القاعات الملحقة بالمساجد، ومتابعة التزام المصلين بارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصية ومراعاة التباعد .

وأعلن الشيخ محمد يونس، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن لجان المتابعة تتابع مبكرا اليوم كافة ترتيبات عودة صلاة الجمعة وتطبيق الالتزام بكافة القواعد والقرارات الصادرة من الدولة ووزارة الأوقاف ومحافظ شمال سيناء، مع تكليف الخطباء والعاملين فى المساجد بمتابعة تنفيذ ذلك ومراجعة ترتيب وتنظيم علامات التباعد السابق وضعها لتغطى كامل مساحة المسجد ، وعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات أو زيارة الأضرحة وغيرها ، وعدم السماح بأية مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمساجد، مع التأكيد أنه فى حالة أى مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالف أو المخالفين مع عدم إقامة الجمعة فى المسجد الذى وقعت فيه المخالفة مرة أخرى .