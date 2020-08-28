اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أغسطس 2020 09:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد أهمية التعاون مع "يوناميد"

الجمعة، 28 أغسطس 2020 09:48 م
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد أهمية التعاون مع "يوناميد" نائب رئيس مجلس السيادة السوداني دقلو
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو أهمية التعاون المشترك بين الحكومة الانتقالية والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة فى دارفور (يوناميد)، خاصة عقب اتفاق السلام الشامل المزمع توقيعه قريبا.
 
والتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني رئيس وفد الحكومة لمفاوضات السلام، اليوم الجمعة، في جوبا، مع رئيس بعثة (يوناميد) جيريمايا مامابولو، حيث تناول اللقاء مسيرة مفاوضات السلام السودانية.
 
وأشاد دقلو بالدور الكبير الذي تقوم به بعثة (يوناميد) في دارفور.
 
من جانبه، وصف رئيس بعثة (يوناميد) اللقاء بأنه مهم ومفيد، حيث إنه يأتي في وقت يتزامن مع قرب موعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل، مشيدا بالتزام وتصميم الأطراف المتفاوضة على الوصول إلى اتفاق سلام شامل ودائم.
 
وأثنى على الدور المهم الذي يقوم به النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في دفع وتسريع مسيرة المفاوضات بغية الوصول إلى اتفاق السلام الشامل في السودان، مؤكدا دعم الأمم المتحدة لمسيرة مفاوضات السلام السودانية الجارية الآن في جوبا.

مجلس السيادة السوداني

السودان

يوناميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السودان يعلن ارتفاع منسوب النيل الرئيسى 3 سم

الجمعة، 28 أغسطس 2020 09:09 م

السودان يعلن تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

الجمعة، 28 أغسطس 2020 08:45 م

مقتل 5 و إصابة 6 آخرين جراء اشتباكات فى كسلا بالسودان

الجمعة، 28 أغسطس 2020 01:00 ص

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12.. واشنطن تُوقف مساعدات لإثيوبيا بسبب سد النهضة.. برلمان اليونان يصدق على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع مصر.. السودان يعلن وصول منسوب النيل لمعدلات غير مسبوقة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة