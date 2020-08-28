اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:59 م
خالد صلاح
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منعًا لرفع العداد.. خطوات سداد مديونيات الكهرباء.. إنفوجراف

الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:30 م
منعًا لرفع العداد.. خطوات سداد مديونيات الكهرباء.. إنفوجراف خطوات سداد مديونيات الكهرباء

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يرصد "اليوم السابع" للقراء كل ما يريدون معرفته عن طرق سداد مديونيات الكهرباء المختلفة لشركات توزيع الكهرباء، لتجنب رفع العداد عن المشترك، خاصة أن هناك العديد من المواطنين يعانون من تراكم فواتير استهلاك الكهرباء التى أصبحت دينًا عليهم لا بد من سداده لتجنب رفع العداد، وفيما يلى خطوات سداد المديونيات:
 
1- تقديم طلب بشركة توزيع الكهرباء لتقسيط المديونية.
 
2- سداد 25% من قيمة المديونية.
 
3- تقسيط باقى المديونية على 24 شهرًا بحد أقصى بدون فوائد.
 
4- إذا كانت المديونية كبيرة لدى كبار المشتركين سيحصل المشترك على خصم من قيمتها مقابل سدادها كاملة مرة واحدة.
 
خطوات سداد مديونيات الكهرباء
خطوات سداد مديونيات الكهرباء

 


الكهرباء

سداد مديونية الكهرباء

استهلاك الكهرباء

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