اليوم السابع
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مدريد تحظر التدخين فى الشوارع بسبب كورونا

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:17 م
مدريد تحظر التدخين فى الشوارع بسبب كورونا التدخين
كتبت فاطمة شوقى

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قررت محكمة العدل العليا فى مدريد TSJM حظر التدخين فى الشوارع بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك بسبب عدم ارتداء الكمامات أثناء التدخين وأيضا عدم احترام المسافات الآمنة، وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية، إلى أن المحكمة الأخلاقية رقم 2 أمرت بحظر التدخين فى الشوارع بعد أن تم تقديم استئناف أمام غرفة التقاضى الإدارية فى المحكمة الإدارية العليا لمدريد.

 

وكانت منطقة جاليثيا الإسبانية فرضت حظرا فعليا على التدخين فى الأماكن العامة بسبب المخاوف من تأثير التدخين فى زيادة مخاطر نقل عدوى الاصابة بكورونا، وقد فرضت حظراً شاملاً على التدخين في الشوارع والأماكن العامة، مثل المطاعم والحانات، إذا تعذر الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

 

وتعتبر هذه المنطقة الواقعة شمال غرب البلاد أول منطقة تتخذ هذا الإجراء، مع أن هناك مناطق أخرى تفكر بأن تحذو حذوها، مثل كتالونيا التى فرضت حظر للتدخين أيضا بسبب تفشى كورونا.

 

وتحظى هذه الخطوة بدعم من دراسة أجرتها وزارة الصحة، ونشرت الشهر الماضي، والتي حددت وجود صلة بين التدخين وزيادة انتشار فيروس كورونا.

 

وقالت الدراسة إن الخطر يزداد بسبب حقيقة أن المدخنين لا يرتدون الأقنعة. كما أنها تقول إن الأشخاص يطلقون رذاذاً صغيراً من اللعاب عندما ينفثون الدخان، ويخاطرون بالإصابة بالمرض من خلال لمسهم للسيجارة قبل سحبها إلى الفم.

 

وفي المملكة المتحدة، أظهرت دراسة مسحية أن أكثر من مليون شخص أقلعوا عن التدخين منذ بداية انتشار وباء كوفيد-19. وتقول نصيحة الحكومة البريطانية إن المدخنين قد يكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بأعراض أشد وطأة لمرض كوفيد-19.

 


كورونا

التدخين

اسبانيا

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كتالونيا

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