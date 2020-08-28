اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يؤدى صلاة الجمعة ويشيد بوعى المواطنين.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:06 م
محافظ جنوب سيناء يؤدى صلاة الجمعة ويشيد بوعى المواطنين.. صور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يؤدى صلاة الجمعة
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء أحمد الألفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، والشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، أول صلاة جمعة بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب أزمة كورونا وذلك بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ بحضور بعض القيادات الأمنية والتنفيذية وبعض مواطنى شرم الشيخ.

 

وهنأ محافظ جنوب سيناء، المواطنين بعودة صلاة الجمعة وأثنى المحافظ على الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأشاد بوعى المواطنين بالمحافظة.

 

وألقى خطبة الجمعة الشيخ إسماعيل الراوى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة بعنوان "الأمل والتفاؤل".

محافظ جنوب سيناء يؤدى صلاة الجمعة ويشيد بوعى المواطنين (1)
 

 

محافظ جنوب سيناء يؤدى صلاة الجمعة ويشيد بوعى المواطنين (2)
 

 

محافظ جنوب سيناء يؤدى صلاة الجمعة ويشيد بوعى المواطنين (3)
 

 

 
 
 
 
 

مدينة شرم الشيخ

صلاة الجمعة

إجراءات احترازية

مساجد

محافظ جنوب سيناء

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