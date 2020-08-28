مباحث شرم الشيخ تضبط عامل بشركة مقاولات بتهمة الاتجار فى المخدرات

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تمكنت مباحث قسم أول شرم الشيخ من ضبط تاجر مخدرات بمدينة شرم الشيخ، حيث تلقي اللواء أحمد الألفى، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن جنوب سيناء، إخطاراً من اللواء محمد كامل عناني، مدير المباحث الجنائية بجنوب سيناء، يفيد بالقبض علي عامل بشركة مقاولات يتاجر في المخدرات.

وكانت قد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم أول شرم الشيخ، بقيادة المقدم إسلام شومان، رئيس المباحث، بقيام عامل بالإتجار في مخدر الحشيش، وعلي الفور أمر بتشكيل فريق بحث ضم الملازم اول محمود السبيلي معاون مباحث قسم أول شرم الشيخ وأفراد ورجال المباحث السرية.

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أسفر فريق البحث​ عن ضبط المتهم​ الأول "ع . م .ا" مواليد 14/2/1990، عامل بشركة مقاولات ومقيم بأبو كبير محافظة الشرقية، وبحوزته قطعة كبيرة وعدد 6 قطع من مخدر الحشيش ومبلغ مالي 115 جنيها مصريا بمنطقة حي النور بمدينة شرم الشيخ.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة مخدر الحشيش بقصد الإتجار​ والمبالغ المالية حصيلة البيع والمحمول لسرعة الاتصال بالعملاء.

وبالعرض علي العميد أحمد الجندي رئيس فرع البحث الجنائى بشرم الشيخ أمر بتحرير​ محضر رقم​ 4700 لسنة 2020 جنح اول شرم الشيخ وتولت النيابة العامة بإشراف المستشار أحمد صفوت رئيس نيابة شرم الشيخ التحقيق.