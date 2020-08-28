لحظه رفع أذان الجمعة بمسجد أحمد النجم في الأقصر.. صور

رفع إمام مسجد أحمد النجم بالأقصر، أذان صلاة الجمعة، لأول مرة منذ شهور، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، منذ قليل، إلى مسجد أحمد النجم بوسط مدينة الأقصر، لمتابعة توافد المصليين إلى المسجد في أول صلاة جمعة بعد أزمة كورونا.

ورافق محافظ الأقصر لأداء الصلاة بالمسجد، كل من اللواء عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات، وعدد من قيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن.

وكان قد عقد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، بناءاً على تعليمات الوزارة اجتماع موسع مع قيادات الدعوه بالمديرية ومديرى الإدارات التابعة للمديرية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة تجهيزات 1243 مسجد لفتحها في صلاة الجمعة المقبلة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الدعويه ومن بينها اخر استعدادات المديرية لافتتاح المساجد لأداء صلاه الجمعه، والتى بلغ عددها 1243 مسجد وذلك طبقا للتعليمات الوزاريه، وكذلك الالتزام باستمراراً العمل بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتنويه بمواصلة حمله تعقيم المساجد والتى بدأت من يوم الاثنين وحتى يوم الخميس القادم، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها.

وأعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم لليوم الثانى على التوالى القيام بأعمال تطهير وتعقيم المساجد تمهيداً لفتحها فى صلاة الجمعة المقبلة، وذلك بناء على تعليمات الوزارة واستمراراً للعمل بالإجراءات الاحترازية، وفى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه لايزال العمل على قدم وساق ولليوم الثانى على التوالى فى الحملة الخاصة بتكثيف أعمال التعقيم والتطهير للمساجد، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، وذلك فى كل فى النطاق الجغرافى لكل إدارة مع المتابعة الشخصية لكافة مديرى الإدارات لهذا الأمر، والمتابعة المستمرة مع إدارة الدعوة، استعداداً لافتتاح المساجد لاستقبال روادها لأداء صلاة الجمعة وذلك طبقاً لتوجيهات وزارة الأوقاف.