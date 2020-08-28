اليوم السابع
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فيديو.. سقوط رأس الأفعى.. ليلة القبض على محمود عزت

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:50 م
فيديو.. سقوط رأس الأفعى.. ليلة القبض على محمود عزت محمود عزت
إعداد محمود عبد الراضى

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ضربة أمنية قوية وجهتها وزارة الداخلية ضد جماعة الإخوان الإرهابية، حيث ضبطت القيادى الإرهابى محمود عزت بشقة بالقاهرة الجديدة، وعثرت بالشقة على أوراق تنظيمية وبرامج مشفرة.
 
ويعتبر عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان حاليا ومؤسس الجناح المسلح لجماعة الإخوان، ومؤسس الكتائب الإلكترونية لإدارة الشائعات.
 
وتورط عزت فى حوادث عديدة..أبرزها:
 
اغتيال النائب العام ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد فضلاً عن اغتيال الشهيد عادل رجائى والشهيد وائل طاحون، وصدر ضد عزت حكمين بالإعدام وحكمين بالمؤبد وأحكام أخرى.
 
وفى الفيديو التالى نستعرض المزيد من التفاصيل..
 

محمود عزت

القبض على محمود عزت

الاخوانى محمود عزت

الاخوان الارهابية

جماعة الاخوان

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