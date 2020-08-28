فض تجمع بحفل عرس بعزبة الدواشنة فى أبو كبير لمواجهة كورونا (صور)

الشرقية - فتحية الديب

شنت مركز ومدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية ، حملات لفض ومنع إقامة سرادقات الأفراح والمناسبات، حيث قامت حملة مكبرة أشرف عليها، المحاسب محمد الأباصيرى، رئيس مجلس ومدينة أبوكبير، شهدت فض تجمع فرح مقام بعزبة الدواشنة التابعة للوحده المحلية بني عياض.

يأتى ذلك في إطار حرص رئاسة المركز على صحة وسلامة المواطنين وفي ضوء حزمة الإجراءات إلاحترازية والوقائية التي تتخذها وتصدرها الدولة للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا.