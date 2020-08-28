اليوم السابع
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فض تجمع بحفل عرس بعزبة الدواشنة فى أبو كبير لمواجهة كورونا (صور)

الجمعة، 28 أغسطس 2020 02:56 م
فض تجمع بحفل عرس بعزبة الدواشنة فى أبو كبير لمواجهة كورونا (صور)
الشرقية - فتحية الديب

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شنت مركز ومدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية ، حملات لفض ومنع إقامة سرادقات الأفراح والمناسبات، حيث قامت حملة مكبرة أشرف عليها، المحاسب محمد الأباصيرى، رئيس مجلس ومدينة أبوكبير، شهدت فض تجمع فرح مقام بعزبة الدواشنة التابعة للوحده المحلية بني عياض.
 
رئيس-مجلس-مدينة-أبوكبير-يفض-تجمع-بحفل-عرس-بعزبة-الدواشنة-لمواجهة-كورونا--(1)
 
يأتى ذلك في إطار حرص رئاسة المركز على صحة وسلامة المواطنين وفي ضوء حزمة الإجراءات إلاحترازية والوقائية التي تتخذها وتصدرها الدولة للحد من انتشار الإصابة بفيروس كورونا.
 
رئيس-مجلس-مدينة-أبوكبير-يفض-تجمع-بحفل-عرس-بعزبة-الدواشنة-لمواجهة-كورونا--(2)

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات  الدكتور" ممدوح غراب "محافظ الشرقية بمنع تنظيم وإقامة سرادقات الأفراح والمناسبات بأشكالها المختلفة في إطار حزمة الإجراءات إلاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد المستجد.

رئيس-مجلس-مدينة-أبوكبير-يفض-تجمع-بحفل-عرس-بعزبة-الدواشنة-لمواجهة-كورونا--(3)

يذكر أن رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالشرقية، شنت  حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة الإشغالات بالمجلس وشرطة المرافق لمتابعة المقاهى والكافيهات للتأكد من الالتزام بتنفيذ قرارات رئاسة الوزراء بمنع تقديم الشيشة، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مقهى بالمدينة يقدم الشيشة لروادها، وتم مصادرة عدد 13 شيشة من القهوة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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رئيس-مجلس-مدينة-أبوكبير-يفض-تجمع-بحفل-عرس-بعزبة-الدواشنة-لمواجهة-كورونا--(7)
 

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