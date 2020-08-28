فريق التدريب بشركات الغاز يلتقى العاملين لتقييم أثر المشروع في الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة الأقصر بقيادة العميد أيمن الشريف رئيس مجلس المدينة، فعاليات لقاء فريق التدريب والدراسات البيئية والاجتماعية بشركتي غاز مصر وشركة بتروسيف للخدمات البترولية، بعدد من العاملين في الإدارات بمجلس المدينة، وذلك ضمن دراسة بحثية يقوم بها فريق متخصص من شركة بتروسيف للتعرف على المزايا والأضرار التي تسبب فيها مشروع الغاز بمناطق مساره داخل نطاق المدينة.

ويقول العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، إن الدراسة تستهدف تقييم الأثر البيئي والاجتماعي ورصد آراء المجتمع من خلال فئات مختلفة من العملاء الذين تعاقدوا مع الشركة، ومن ثم توصيل الغاز إليهم سواء كانوا ممثلين من المؤسسات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني وغيرهم من الأهالي، وأيضا عمل مسح ميداني لبعض القطاعات المختلفة من مستشفيات والمستودعات لتفادي حدوث اي أضرار ومحاولة حلها من خلال دراسة التأثيرات الناجمة على المجتمع ككل.

وأوضح الفريق البحثى، أن هذه الدراسة تأتي تماشياَ مع سياسة الدولة في توفير الغاز الطبيعي لكافة المواطنين، بالإضافة إلى التعرف على التحديات والمشكلات التي تعوق عمليات التوصيل، ومدى تأثيره على البيئة والمجتمع خاصة في الشوارع أثناء أعمال التوصيل.

وكان قد استقبل المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فريقا من الشركة القابضة للغازات الطبيعية وذلك في إطار دراسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية بمناطق مسار خطوط الغاز داخل نطاق المركز، حيث قام الفريق بعمل مسح بيئي مصور لمسارات خطوط الغاز ومحطات تخفيض الضغط ومناطق تجمع المخلفات، بالإضافة إلى مقابلات مع السادة ممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المدني، وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، على تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي للمشروع لأهميته للمواطن الإسناوي، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المشروع لأنه من المشروعات القومية الهامة والعاجلة ذات النفع العام التي تخدم المواطن الاسناوي، وذلك بعد أن تم مد خطوط الغاز داخل شوارع اسنا والانتهاء من محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي التى تم إنشاءها لخدمة مركز اسنا.



مدينة الأقصر تشهد لقاء من فريق التدريب بشركات الغاز مع العاملين



مدينة الأقصر تشهد لقاء من فريق التدريب بشركات الغاز مع العاملين