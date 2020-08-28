وأضاف عمدة موسكو :" أن العلماء الروس وعلماء العالم وعلماء موسكو يعملون على هذا الأمر، حيث يجري تطوير لقاح وأدوية فعالة وتكنولوجيات طبية جديدة للتصدى للفيروس" ، لافتا إلى ظهور أول لقاح روسي و تسجيله ، ومؤكدا أنه يعتقد أن نظائر لهذا اللقاح ستظهر أيضاً في المستقبل القريب .