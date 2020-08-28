أ ش أ

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجى سوبيانين، أن الوضع مع انتشار عدوى فيروس كورونا يمكن السيطرة عليه بالكامل في غضون ستة أشهر، وقال سوبيانين، خلال اجتماع مفتوح للمجلس التربوي في موسكو، اليوم الجمعة: " إنني على ثقة من أنه في غضون بضعة أشهر ، ربما خلال 6 أشهر كحد أقصى ، سنهزم فيروس كورونا".