أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجى سوبيانين، أن الوضع مع انتشار عدوى فيروس كورونا يمكن السيطرة عليه بالكامل في غضون ستة أشهر، وقال سوبيانين، خلال اجتماع مفتوح للمجلس التربوي في موسكو، اليوم الجمعة: " إنني على ثقة من أنه في غضون بضعة أشهر ، ربما خلال 6 أشهر كحد أقصى ، سنهزم فيروس كورونا".
وأضاف عمدة موسكو :" أن العلماء الروس وعلماء العالم وعلماء موسكو يعملون على هذا الأمر، حيث يجري تطوير لقاح وأدوية فعالة وتكنولوجيات طبية جديدة للتصدى للفيروس" ، لافتا إلى ظهور أول لقاح روسي و تسجيله ، ومؤكدا أنه يعتقد أن نظائر لهذا اللقاح ستظهر أيضاً في المستقبل القريب .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة