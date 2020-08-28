اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:46 م
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ضبط 13 طن مخلفات جلود حيوانات وغراء وتحريز 125 شيشة فى حملات بالقليوبية

الجمعة، 28 أغسطس 2020 05:05 م
ضبط 13 طن مخلفات جلود حيوانات وغراء وتحريز 125 شيشة فى حملات بالقليوبية جلود حيوانات - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت إدارة المسطحات حملة مكبرة بالقناطر الخيرية في القليوبية، برئاسة العميد ياسر منصور مدير إدارة المسطحات بالقناطر الخيرية، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، بمتابعة تنفيذ قانون البيئة ومواجهة أشكال الغش التجارى، ومراقبة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنعين الأول لصناعة الغراء والثاني لصناعة الشيشة، ومطبعة بدون ترخيص، حيث ضم المصنع الأول 10 أطنان مواد خام من مخلفات جلود الحيوانات، و3 أطنان غراء، فيما ضم المصنع الثاني 5 أطنان مخلفات زجاجية ومطامية، و125 عبوة منتج نهائى لشيش زجاجية.

فيما ضبط داخل المطبعة 3 أطنان مواد خام عبارة عن أحبار، وأكوام من الورق الأبيض والملون، و3500 نسخة من كتب دراسية للمراحل التعليمة المختلفة، مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات ومجهولة المصدر بالمخالفة للقانون.

وبفحص تلك والمصانع والطبعة، تبين عدم وجود تراخيص أو سجل بيئي للمصنع لإقامة النشاط، إلى جانب عدم وجود موافقات بيئة للنشاط القائم، تم التحفظ على المخازن وكميات المضبوطات وتحرر محضر بالواقع وتولت النيابة التحقيق.


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شرطة المسطحات

مصانع مخالفة

مواد غذائية

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