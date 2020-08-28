ضبط القائمين على تنظيم حفل زفاف بالشرقية

كتب محمود عبد الراضى

نجحت أجهزة الأمن في ضبط القائمين على تنظيم حفل زفاف بمركز بلبيس بالشرقية، فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قيام (6 أشخاص – مقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس) بإقامة حفل زفاف لنجل شقيق أحدهم.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وأمكن ضبطهم، وتم صرف (50 شخص من الأهالى) ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.