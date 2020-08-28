صور ..إزالة أسوار مخالفة بطول 2500 متر غرب الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن مركز ومدينة برج العرب ،غرب الإسكندرية، حملات مكثفة للتصدى للمخالفات بشتى أنواعها،وذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ،بضرورة عمل حملات مستمرة للتصدى للمخالفات بشتى أنواعها لتفعيل القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة على المخالفين

وأشار بيان صادر من مركز ومدينة برج العرب ،إلى أنه تم شن حملة مكبرة بناءا على تعليمات اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب ،أسفرت عن تنفيذ قرار فورى عباره عن بناء سور من البلوك الابيض على مساحة 1000 م2 بنجع الافراد بحرى بقرية بهيج ،تنفيذ قرار فورى عبارة عن بناء سور من البلوك الابيض على مساحة 1500 م2 بنجع الأفراد بحرى بقرية بهيج،و ذلك بحضور رئيس لجنة الإزالات وأعضاء اللجنة.

وكان اللواء محمد الشريف،محافظ الإسكندرية،قد أطلق إشارة البدء في تفعيل صلاحيات وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة البناء المخالف والإشغالات والرصد علي مدار الساعة لأى أعمال مخالفة، ويأتى ذلك إتساقا مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بصورة حاسمة جدا مع البناء العشوائى.

وحذر محافظ الإسكندرية ،بعدم التهاون في أي مخالفة وسيتم إزالتها فورا،مشددا أنه سيتم التصدي بكل حزم لأي محاولة قد يقوم بها المخالفون مستغلين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية،أن ملف البناء المخالف بعد من أهم تحديات بمحافظة الإسكندرية ، فمنذ 2011 و حتى 2019 هناك 132 ألف قرار إزالة لحالات بناء مخالف بالإسكندرية،سواء كانت مخالفات فى التعدى على أراضى أملاك الدولة ،أو الآراضى الزراعية ،أو مخالفات إرتفاعات مبانى.

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