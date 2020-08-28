"شيماء" مهددة بالحبس بسبب 75 ألف جنيه ديون زواج شقيقاتها الأيتام

كتب الأمير نصرى

شيماء، بنت مصرية جدعه تحملت الكثير من أجل تربية شقيقاتها الأيتام وشقيقها الأصغر المريض، وأم مسنة مريضة لا تتحرك، فتداينت من أجل علاج والدتها التى توفت منذ شهر، كما تداينت بـ 75 ألف جنيه من أجل تجهيز شقيقاتها وزواجهن وعلاج شقيقها الصغير، بالإضافة إلى 4 آلاف لشراء علاج من الصيدلية، وتناشد أهل الخير مساعدتها فى تسديد ديونها لأنها مهدده بالحبس.

قالت شيماء يحيى إبراهيم تقيم 24 شارع سكة النبوية - باب الخلق – درب سعادة خلف مديرية أمن القاهرة،:" أمى كانت سيدة مسنة أرملة مريضة لا تستطيع الحركة وابى توفى وترك لى شقيقاتى اليتامى كى أربيهم فعملت بصيدلية كى أصرف عليهم وأزوجهم ولكن لم يكفى ما أتقاضاه مصاريفنا الشخصية".

وتابعت شيماء لـ"اليوم السابع": أمى توفت منذ حوالى شهر وتركت لى شقيقى مريض كلى وزوجت شقيقتين أيتام أم وأب تداينت من الناس لهما بـ 75 ألف جنيه كل 25 ألف جنيه بإيصال أمانة كى أزوجهما وتم رفع 3 إيصالات أمانة على حتى أن زوجى تركنى أواجه مصيرى بمفردى بعد أن طاردنى أصحاب الديون فى كل مكان وأخذوا عليا أحكام، كما تداينت بـ 4 آلاف جنيه لشراء علاج من الصيدلية".

وأكدت الشقيقة الكبرى وهى تبكى: "أجرت أمى عملية تركيب شرائح بسبب كسر فى الحوض بعد سقوطها على الأرض وتداينت من الناس بسبب العلاج الطبيعى وبعد أن زاد الدين تركت العلاج الطبيعى وزاد مرضها، كما أنى أجرت عملية بالأذن حيث أصبت بتسوس فى عظمة الأذن، وتركت العمل بالصيدلية كى أساعد أمى بعدما سقطت على الأرض ولم تستطع الحركة ولكن توفاها الله".

وقالت: نفسى أهل الخير يسددوا إيصالات الأمانة المحكوم عليا فيها حتى لا يتم حبسى والتى تعرضت لها بسبب مساعدتى لشقيقاتى، بالإضافة إلى ديون أخرى بسبب مرض أمى الله يرحمها الفترة الأخيرة بسبب الجلطة التى تعرضت لها وعمل إشعات وتحاليل وروشتات وعلاج طبيعى حتى أن الصيدلية لها عندى ديون وتعبت من السلف والدين ونفسى أجرب الحياة بدون ديون وأعيش من غير تهديد وأحكام وحبس،نفسى أبدأ حياة جديدة بدون ديون وإيصالات، وتعبت كثيرا منذ وفاة والدى حتى وفاة أمى منذ شهر.

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