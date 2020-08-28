سهى عرفات تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية كاملة حال حدوث ضرر لها.. اعرف الحكاية

كتب- هاشم الفخراني

رفضت سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، مساء الخميس، موقف القيادة الفلسطينية وعلى رأسهم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، من دولة الإمارات عقب الإعلان عن اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات.

وقالت في حوار مع التلفزيون الرسمي الإسرائيلي: الآن تتحدث لأول مرة مع التلفزيون الإسرائيلي وترسل رسالة لا لبس فيها إلى مسؤولي السلطة الفلسطينية "إذا تسببوا في إيذائها أو بأفراد عائلتها، فإنها ستقاوم بكل قوة".

وأوضحت سهى عرفات "هناك تعليمات صادرة تصورني وكأنني خائنة، والتعليمات صادرة من مكتب أبو مازن، و إذا حاولوا ايذائنا حتى بشعرة منا، فسوف احمل المسؤولية على السلطة. إذا أرادوا فتح أبواب الجحيم، فسأفتح أيضا".

وأضافت قائلة: سأفتح أبواب جهنم عليهم، إذا رغبوا بفتح صفحاتهم، مضيفة أن الزعيم الراحل ترك عدد كبير من المذكرات والوثائق عن كل شخص موجود حاليا في السلطة إذا نشرت نقطة حول ما قاله ياسر عنهم فسأحرقهم أمام شعبهم".

وكانت إسرائيل والإمارات قد أعلنتا اتفاقاً لتطبيع العلاقات مقابل تخلي إسرائيل عن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وضم المستوطنات.