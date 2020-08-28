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سقوط شجرة على منزل يتسبب فى قطع أسلاك الكهرباء بشبين القناطر

الجمعة، 28 أغسطس 2020 10:29 م
سقوط شجرة على منزل يتسبب فى قطع أسلاك الكهرباء بشبين القناطر سقوط شجرة على منزل
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت قرية منشأة الكرام، بشبين القناطر، واقعة سقوط شجرة كبيرة تابعة لوزارة الزراعة على منزل أحد المواطنين، ما تسبب في تمزق أسلاك الكهرباء وانقطاع التيار، وأشار محمد نجيب، أحد أهالى المنطقة، إلى أن الشجرة سقطت فى الخامسة مساءً، وتم إبلاغ المختصين.

من جانبه، أوضح اللواء خالد المحمدى، رئيس مدينة شبين القناطر، أن رئيس الوحدة المحلية بمنشأة الكرام يتواجد حاليًا بالقرية، ومعه معدات مجلس المدينة، وقوات من مركز الشرطة، مشيرًا إلى الاستعانة بمنشار لقطع الشجرة إلى اجزاء لسهولة التعامل معها، وجار الانتهاء من التعامل مع الأزمة.

الشجرة
الشجرة
بعد سقوط الشجرة
بعد سقوط الشجرة
سقوط شجرة بشبين القناطر
سقوط شجرة بشبين القناطر

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شبين القناطر

سقوط شجرة

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