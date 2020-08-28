زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم بـ"أحداث المقطم الثانية"

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من 4 سنوات، يوم 28 أغسطس 2016، محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين أحمد أبو الفتوح وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، تقضى بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم طارق إمام، لاتهامه فى "أحداث عنف المقطم الثانية"، والتى وقعت فى مايو من عام 2015، وكما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهم.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والتظاهر بدون تصريح، والتحريض على التظاهر.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.