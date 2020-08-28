اليوم السابع
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رئيس هيئة أركان القوات الأمريكى يكشف حقيقة تدخل الجيش بانتخابات الرئاسة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 10:45 م
رئيس هيئة أركان القوات الأمريكى يكشف حقيقة تدخل الجيش بانتخابات الرئاسة الجنرال مارك ميلى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الجنرال مارك ميلى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، إن القوات الأمريكية لن تلعب أى دور فى الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، في خبر عاجل لها، منذ قليل.

 

وأشار رئيس الأركان إلى أن القوات الأمريكية لن يكون لها دور فى حل أى خلاف على الأصوات، مضيفا: "نؤمن بمبدأ عدم تدخل الجيش الأميركى بالمسار السياسى".

 
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أعلن أمام أنصاره فى حديقة البيت الأبيض عن قبول ترشيح الحزب الجمهورى له لولاية ثانية وأخيرة، متجاهلًا انتقادات استخدامه مقر الرئاسة فى حملته الدعائية، وقال ترامب فى كلمته وسط عائلته وأمام مؤيديه: "أقبل بشدة هذا الترشيح"، فى المقابل ردد أنصاره هتاف "أربع سنوات أخرى!" و"أمريكا!"، وهاجم ترامب منافسه الديمقراطى جو بايدن، مؤكدًا أن فوزه سيؤدى إلى تفاقم الصراع العرقى وجائحة فيروس كورونا، ووصفه بـ" متطرف يسارى".

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الانتخابات الرئاسيه

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الجيش الامريكى

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