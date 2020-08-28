رئيس روسيا البيضاء يحذر أوروبا من فرض عقوبات على بلاده

رويترز

هدد رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة بأن بلاده ستمنع المرور من أوروبا عبر أراضيها إذا فُرضت عليها عقوبات بعد نحو ثلاثة أسابيع على اندلاع انتفاضة شعبية بعد انتخابات مثيرة للجدل.

وقال خلال زيارة لمصنع ألبان في شرق البلاد إنه سيمنع الدول الأوروبية المجاورة من نقل البضائع إلى روسيا عبر أراضي روسيا البيضاء وسيحول مسار الصادرات التي تُنقل الآن عبر موانئ ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت عنه وكالة بلتا الرسمية للأنباء قوله "لقد نسوا من تكون روسيا البيضاء وظنوا أن الصواريخ والدبابات سترهبنا. سنرى من سيخاف من الآخر، سنريهم ما هي العقوبات".

وتشكل البضائع من روسيا البيضاء التي لا تطل على مسطحات مائية نحو ثلث حجم السلع المنقولة عبر السكك الحديدية والموانئ في ليتوانيا.

كما تعد روسيا البيضاء ممرا بريا رئيسيا للسلع الأوروبية المتجهة إلى روسيا وبها خطوط الأنابيب التي تنقل النفط الروسي إلى أوروبا.

وقال لوكاشينكو إنه أمر بأن يكون نصف الجيش في حالة تأهب قتالي واتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إمكانية توحيد قوات البلدين في حال التعرض لتهديد من الغرب.

وفي أكبر مؤشر على رغبة روسيا في التدخل لدعم لوكاشينكو قال بوتين أمس الخميس إن الكرملين شكل "قوة شرطة احتياطية" بطلب من لوكاشينكو لكن لن يجري نشرها إلا عند الضرورة.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة في تعليق على هذا الأمر "نأمل ألا يجري نشر هذه القوات".