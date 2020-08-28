دخول مساجد الإسماعيلية من بوابة تعقيم وتوزيع كمامات على المصلين.. صور

وشهد مسجد أبو بكر الصديق، أكبر مساجد محافظة الإسماعيلية، تواجد بوابة تعقيم كبيرة، بالإضافة إلي تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وجميع تعليمات وزارة الأوقاف.

وأجرى الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، جولة علي عدد كبير من المساجد، للتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وأشاد، بتطبيق الإجراءات.

وقال الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، إن مساجد المحافظة سوف تفتح أبوابها أمام المصلين لأداء صلاة الجمعة اليوم وفق ضوابط محددة.

وأضاف، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، أن المساجد المتواجد بها أئمة سيؤدى بها صلاة الجمعة، بنسبة حوالي 50% من مساجد المحافظة، وفق ضوابط وإجراءات احترازية صارمة، من من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصى وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.

وتابع "بدارن"، أن موظفين من مديرية الأوقاف سيتواجدون أمام المساجد في صلاة جمعة لإرشاد المصلين بأماكن الجلوس الخاصة بهم، مشيرًا إلى أن المديرية أبلغت أئمة المساجد والعاملين بتعليمات وقرارات وزير الأوقاف والخاصة بإجراءات عودة صلاة الجمعة من حيث وقت الخطبة والصلاة واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحال مخالفتهم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين.

وأوضح بدران، أنه سيتم توجيه المفتشين من مديرية الأوقاف على كل المساجد لمتابعة مدى تطبيق والتزام الجميع بالقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أنه تم عمل غرفة عمليات بالمديرية لرصد كيفية أداء الصلاة بالمساجد كما تم التنبيه على مديرى الإدارات بتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والتشديد على عدم السماح بحدوث أى نوع من أنواع المخالفات أو الإهمال الأمر الذى يتسبب فى إغلاق المسجد مرة أخرى.

كما تتضمن الضوابط عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية متضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف، أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.



بوابة تعقيم المصلين بالاسماعيلية



بوابة تعقيم المصلين



بوابة تعقيم



تعقيم المصلين



دخول مساجد الإسماعيلية من بوابة تعقيم (1)



دخول مساجد الإسماعيلية من بوابة تعقيم (2)



دخول مساجد الإسماعيلية من بوابة تعقيم (3)



دخول مساجد الإسماعيلية من بوابة تعقيم (4)



دخول مساجد الإسماعيلية من بوابة تعقيم (5)



دخول مساجد الإسماعيلية من بوابة تعقيم (6)



دخول مساجد الإسماعيلية من بوابة تعقيم (7)



دخول مساجد الإسماعيلية من بوابة تعقيم (8)



دخول مساجد الإسماعيلية من بوابة تعقيم (9)



دخول مساجد الإسماعيلية من بوابة تعقيم (10)



دخول مساجد الإسماعيلية من بوابة تعقيم (11)



دخول مساجد الإسماعيلية من بوابة تعقيم (12)



عبور مصلى من بوابة التعقيم



لحظة مرور المصلين من بوابة التعقيم



مصلى يعبر بوابة التعقيم



