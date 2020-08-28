حملات تفتيشية موسعة على صالونات الحلاقة بالإسكندرية للحد من كورونا.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى المنتزة أول شرق الإسكندرية، حملات تفتيشية على صالونات الحلاقة، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية تنفيذاً للتعليمات الواردة، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها للتصدي لفيروس كورونا المستجد داخل صالونات الحلاقة والتجميل، وضرورة متابعة تلك الصالونات.

وأشار حى المنتزة أول، فى بيان له، إلى أنه تم شن عدة حملات تحت إشراف المهندسة جيهان مسعود رئيس حى المنتزة أول، حيث تم شن حملات تفتيشية على مدار يومين، بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية، وإداره الأزمات والكوارث، وإدارة شئون البيئة بحي المنتزه أول، وتم المرور على عدد (31) صالون حلاقة وتجميل بمنطقة شارع أحمد عبد الوهاب وشارع 16 الإصلاح وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وعدم نقل العدوى وللوقاية من فيروس كورونا.

من جانبها، شددت المهندسة جيهان مسعود رئيس الحى، علي ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية للمواجهه والتصدي لفيرس كورونا المستجد.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وعدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، ومتابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.



حملة على صالونات الحلاقة بالاسكندرية



جانب من حملة تستهدف صالونات الحلاقة بالاسكندرية