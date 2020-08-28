حبس صاحب محل بحوزته 2810 قطع إكسسوارات محمول مغشوشة بالموسكى

كتب سليم على

قررت نيابة الموسكى الجزئية، حبس صاحب محل 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بحيازة 2810 قطع هاتف محمول وإكسسواراتها مغشوشة فى منطقة الموسكى، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال ، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت حملة تموينية ، فى ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة الهواتف المحمولة والإكسسوارات بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته (2810 قطع هاتف محمول وإكسسواراتها مغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.