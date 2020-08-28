تموين بنى سويف يضبط سائقا حاول تهريب 2 طن دقيق مدعم

البداية كانت أثناء توجه حملة من مديرية التموين ترأسها وصفي عبد الله مدير المديرية، وجمعة علي عبد الحفيظ وكيل المديرية، لمتابعة الأسواق والمخابز بمركز ببا، فوجئوا بقدوم سيارة نقل محملة بأجولة دقيق المخصص للمخابز البلدية المدعمة، وعند محاولة استيقافه، فر منهم مسرعا في شوارع مدينة بني سويف، كذلك كوبري عدلي منصور، وشارع عبد السلام عارف، والطريق الزراعي قبل أن يتوجه شمالا إلى مركز ناصر وقرية بني زايد.

وتمكنت الحملة التي شاركت بها مباحث التموين بقيادة العقيد دكتور محمد محفوظ من ضبط السائق بمعاونة عدد من الاهالي والتي هاجمت السيارة الهاربة بالحجارة لاستيقافها، قبل أن تنفجر إحدى إطارتها،وتتمكن الحملة من ضبطها، وتسليم السائق والسيارة والمضبوطات إلى مركز شرطة ناصر تمهيدا لتحرير محضر بالواقعة.