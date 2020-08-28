اليوم السابع
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تعرف على مجالات تكليف خريجى الجامعات بأداء الخدمة العامة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 03:00 م
تعرف على مجالات تكليف خريجى الجامعات بأداء الخدمة العامة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى  تكليف دفعة جديدة وهى الدفعة 95 من خريجى الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتباراً من1/10/2020، حيث يتم تكليف الإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020 كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضاً من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020

 

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن مجالات تكليف خريجي الجامعات بأداء الخدمة العامة في نقاط محددة .

تشمل مجالات التكليف العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية  بالوزارة وغيرها  منها مبادرة  حياة كريمة وبرنامج وعى وفرصة والمشروطية الصحية، مشروع  2 كفاية لمواجه الزيادة السكانية ، ولا أمية مع تكافل ، والتأمينات الاجتماعية.

كما يشمل التكليف أيضا مشروع  أطفال بلا مأوى، ورعاية الأيتام، أو الاسر البديلة، وفى مجال رعاية المسنين ، وقطاعات بنك ناصر، وفى مجال  محو الأمية وبرنامج تكافل وكرامة  الخاص بالمساعدات النقدية للأسر الأولى بالرعاي، وفي مجال مشروعات الأسر المنتجة والتنمية الاجتماعية، وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية ، والنيابة الإدارية والنيابة العامة .

 


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