تشكيل لجنة للمعاينة حفرة نفذها متهمون للتنقيب عن الآثار بأبو النمرس

كتب أحمد الجعفرى-كريم صبحى

تعمل اللجنة الهندسية المشكلة بقرار من النيابة العامة على معاينة وفحص أعمال الحفر التى نفذها مالك منزل أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزله فى أبو النمرس، لكتابة تقرير وافٍ عنها وتسليمه لجهات التحقيق.

ويواصل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط مالك منزل فى التنقيب عن الآثار داخل مسكنه بأبو النمرس، حيث تم الكشف عن الواقعة مصادفة، خلال فحص الصرف الصحى بقرية ترسا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك المنزل، ومعاونيه، والتحفظ على الأدوات المستخدمة فى الحفر، وأخطرت النيابة للتحقيق.

بدأت الواقعة أثناء تفقد مسئولى محافظة الجيزة، لمشكلة خاصة بالصرف الصحى، بقرية ترسا فى أبو النمرس، اكتشفوا عملية للتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقرية، فتم إبلاغ مركز شرطة أبو النمرس، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط مالك المنزل، وتبين وجود حفرة عميقة، وأدوات تستخدم فى التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالك المنزل، ومعاونيه المشاركين فى التنقيب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.