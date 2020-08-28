تحرير 55 قضية تموينية فى سوهاج بينها إحباط بيع 16 طن بنزين بالسوق السوداء

سوهاج _ محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج تحت إشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وقد أسفرت الحملة عن ضبط 55 قضية تموينية، من بينها ضبط حسانين م م ح 74 سنة مدير مسئول محطة تموين، ويقيم مركز العسيرات لقيامه بتجميع كميات من البنزين 92 لبيعها بالسوق السوداء، وتم ضبط " 16.000 " لتر بنزين 92 وضبط صلاح ا ع ع 46 سنة مدير مسئول محطة تموين، ويقيم الخلوة مركز أخميم لعدم انتظام سجل 21 بترول بالمحطة ووجود عجز بالطلمبات.

كما تمكنت الحملة من ضبط " 9 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 7" قضايا عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز و" 5 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز و" 5 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 7 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 6 " قضايا إدارة منشأة بدون ترخيص وجـــاري الاستمرار فـي القيــــام بحملات مماثلـــــه.