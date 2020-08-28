اليوم السابع
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تحرير 277 محضرا وتنفيذ 1035 إزالة ومصادرة 1500 شيشة فى حملات بالقاهرة.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 01:14 م
تحرير 277 محضرا وتنفيذ 1035 إزالة ومصادرة 1500 شيشة فى حملات بالقاهرة.. صور حملات مكبرة بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع شرطة المرافق حملات صباحية ومسائية بجميع أحياء العاصمة لمتابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بمنع الشيش في المقاهي، حرصًا على الصحة العامة، وتمكنت الحملات من ضبط نحو 1500 شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم تنفيذ 1035 إزالة إدارية، وتحرير 165 محضر إشغال طريق، و52 محضر إدارة بدون ترخيص، و60 محضر تلوث بيئة.
 
وشدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي ضرورة تكثيف الحملات على المقاهى للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكد من ارتداء الكمامات وتوافر المطهرات، وترك مسافات متباعدة بين الطاولات، والتأكيد على الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق، واستخدام الأدوات أحادية الاستخدام من أطباق وأكواب وغيرها من الأدوات الشخصية، وتوفير مناديل ومعقمات بداخل دورات المياه وتعقيمها بشكل مستمر.
 
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