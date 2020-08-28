اليوم السابع
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تحرير 220 محضرا متنوعا فى حملة مكبرة بمغاغة بالمنيا.. صور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 12:03 م
تحرير 220 محضرا متنوعا فى حملة مكبرة بمغاغة بالمنيا.. صور حملة مكبرة بمغاغة
المنيا – حسن عبد الغفار

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حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا، 220 محضرا متنوع  فى حملة مكبرة بالشوارع، حيث جاءت الحملة تحت إشراف محمد السيد ليله رئيس المركز وبرئاسة أحمد راشد المهدى نائب رئيس المركز وبحضور طه الفلاح مدير الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية و إدارة تموين مغاغة ومباحث التموين والإدارة الزراعية بمغاغة ومفتش الأغذية والطب البيطرى.
 
وأسفرت الحملة عن تحرير 22 محضرا تموينيا متنوعا عبارة عن  إنتهاء صلاحية وبدون إعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية، كما تم ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر دقيق 72% وحلويات و شيكولاته ) مجهولة المصدر، وفى مجال تفتيش الأغذية تم تحرير 17 محضر(12 محضر عدم حمل شهادات صحية 4 محاضر عدم توافر الأشتراطات الصحية  كما تم ضبط 300 كجم من المخللات مجهولة المصدر و30 كجم فسيخ مجهولة المصدر وتم إعدامهم.
 
وفى مجال الإشغالات تم تحرير 125  محضر 15محضر إشغال طريق وتنفيذ 70 إزالة إدارية و40 غرامة فورية وفى مجال البيئة تم ضبط 25 مخالفة بيئية وفى مجال الأمن الصناعى تم تحرير 21 محضر أمن صناعى.
 
حملة مكبرة بمغاغة (1)
 
حملة مكبرة بمغاغة (2)
 
حملة مكبرة بمغاغة (3)

 


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