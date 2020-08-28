اليوم السابع
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باحث مصرى بنيويورك يقود ثورة علمية بأبحاث ستساعد على علاج نهائى للسرطان

الجمعة، 28 أغسطس 2020 07:38 م
باحث مصرى بنيويورك يقود ثورة علمية بأبحاث ستساعد على علاج نهائى للسرطان خلايا سرطانية - صورة أرشيفية
ماجد تمراز

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قال الدكتور محمد شعبان، باحث مصرى يقود ثورة علمية للكشف عن نواة الخلية وطرق وقايتها من مرض السرطان بجامعة نيويورك، إن هناك بروتينا مهما للغاية فى الخلية يمثل من 1 إلى 10%، وبسبب تلك النسبة فإنه يلعب دورا هاما للغاية فى الخلية، مثل عملية الهجرة الخلوية، وعند فحص تلك العملية، تجد أن بها تنظيما دقيقا، وعند الإصابة بالسرطان يحدث خلل فى تلك العملية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج مصر تستطيع الذى يذاع على قناة  dmc، أنه عند اكتشاف البروتين دفعه إلى البحث عن المهام الخاصة به، وتم النظر لأول مرة على لحظة تكوين تلك العملية داخل الخلية، ومعرفة التغيرات التركيبية للمركب الذى ينشط، وهو ما قد يفيد فى عملية الوقاية من مرض السرطان.

وقال: "الدراسة تقدم فهما أساسيا حول ذلك الأمر، وهناك درسات واعدة أخرى ستعمل على حل مشكلة السرطان التى أرقت العالم لفترات طويلة، وهناك محاولات من الباحثين لاستمرار الأبحاث حتى يتم فهم الموضوع بشكل أكبر، والتحكم فيه بحالاته العادية والسرطانية".

 


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الاصابه بالسرطان

محمد شعبان

الدكتور محمد شعبان

اخبار

الامراض

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