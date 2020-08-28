اليوم السابع
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الجمعة، 28 أغسطس 2020 07:06 ص
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اليوم.. قطع المياه عن حى شرق مدينة سوهاج 6 ساعات للصيانة

الجمعة، 28 أغسطس 2020 06:00 ص
اليوم.. قطع المياه عن حى شرق مدينة سوهاج 6 ساعات للصيانة انقطاع المياه - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول

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أعلن المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، عن قطع المياه ببعض المناطق وضعفها بمناطق أخرى بحى شرق مدينة سوهاج، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعين دقيقة مساء اليوم الجمعة الموافق 28 أغسطس الجارى، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 29 أغسطس ولمدة ستة ساعات للقيام بأعمال الصيانة وتركيب محركات ولوحة توزيع كهرباء جديدة بمحطة مياه سوهاج غرب المرشحة.

 

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

 

 

 


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