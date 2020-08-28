الوادي الجديد تعلن توفير منح دراسية مجانية بالجامعات الخاصة للمتفوقين

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان، أن الكليات المتاحة لطلاب المحافظة هي كلية التكنولوجيا الحيوية بواقع 2 منحة بحد أدنى مجموع 80%، وكلية اللغات والترجمة بواقع 2 منحة بحد أدنى مجموع 70%، وكلية الإدارة والاقتصاد بواقع 2 منحة بحد أدنى مجموع 70%، وكلية الإعلام بواقع منحة واحدة بحد أدنى مجموع 70%.

وأضاف الزملوط، أنه على الطلاب الراغبين في التقديم على هذه المنح عليهم استيفاء الأوراق المطلوبة وتقديمها بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لمراكز المحافظة، كما أن آخر موعد لاستلام الطلبات هو يوم الاثنين الموافق 31 أغسطس الجاري.