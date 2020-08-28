الوادى الجديد تختتم تدريب 30 مهندسا زراعيا على مكافحة أمراض المحاصيل الحقلية

أعلنت محطة البحوث الإقليمية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن ختام فعاليات الدورة التدريبية لمكافحة أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية، وأكد الدكتور صلاح جميل، مدير محطة البحوث الإقليمية بالوادي الجديد، تنظيم الدورة بمقر محطة البحوث الإقليمية بالخارجة، برعاية الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النبات، ويحاضر فيها كل من الدكتور مجد المرسي، والدكتور منتصر فوزي الأساتذة بمعهد بحوث أمراض النبات والباحثين بمحطة البحوث الإقليمية، وتضمنت الدورة عدة محاور أبرزها تعريف المتدربين بطرق التشخيص المرضي والاتجاهات الحديثة لمكافحة الأمراض النباتية، وآثار استخدام المبيدات في مكافحة الأمراض والتطبيقات الحيوية والكيماوية واستخدام الماء الممغنط في مكافحة الأمراض.
وأضاف جميل، أن الدورة استهدفت المهندسين الزراعيين وذلك بهدف التطبيق العملي ونقل المعلومة الصحيحة إلى المزارعين الأمر الذي سينعكس أثره على المحاصيل ومكافحة الأمراض التي تصيبها وكذلك حماية البساتين.
من جانبه أكد الدكتور مجد المرسي، أستاذ أمراض النبات بمحطة البحوث الإقليمية بالوادي الجديد، أن الدورة تضمنت تعريف المتدربين الأعراض المرضية وطرق تشخيص أمراض النباتات، فضلًا عن الآثار السلبية لاستخدام المبيدات في مكافحة الأمراض، وتطبيقات عملية لاستخدام المستحدثات الكيماوية والحيوية في مكافحة أمراض النباتات، لمقاومة أمراض النباتات، واستخدام الماء الممغنط في مكافحة أمراض النباتات.
من جانبه أكد المهندس محمد كامل، مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد، أن الدورة استهدف تدريب 30 متدربًا من المهندسين الزراعيين والفنيين الزراعيين وإخصائي المحصول والمكافحة والإرشاد، وذلك لتوصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل إلى المزارع للنهوض بزيادة المحصول كمًّا ونوعًا، مشيرًا إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمجابهة فيروس كورونا.
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