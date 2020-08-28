الوادى الجديد تختتم تدريب 30 مهندسا زراعيا على مكافحة أمراض المحاصيل الحقلية

وأضاف جميل، أن الدورة استهدفت المهندسين الزراعيين وذلك بهدف التطبيق العملي ونقل المعلومة الصحيحة إلى المزارعين الأمر الذي سينعكس أثره على المحاصيل ومكافحة الأمراض التي تصيبها وكذلك حماية البساتين.

من جانبه أكد الدكتور مجد المرسي، أستاذ أمراض النبات بمحطة البحوث الإقليمية بالوادي الجديد، أن الدورة تضمنت تعريف المتدربين الأعراض المرضية وطرق تشخيص أمراض النباتات، فضلًا عن الآثار السلبية لاستخدام المبيدات في مكافحة الأمراض، وتطبيقات عملية لاستخدام المستحدثات الكيماوية والحيوية في مكافحة أمراض النباتات، لمقاومة أمراض النباتات، واستخدام الماء الممغنط في مكافحة أمراض النباتات.

من جانبه أكد المهندس محمد كامل، مدير مديرية الزراعة بالوادي الجديد، أن الدورة استهدف تدريب 30 متدربًا من المهندسين الزراعيين والفنيين الزراعيين وإخصائي المحصول والمكافحة والإرشاد، وذلك لتوصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل إلى المزارع للنهوض بزيادة المحصول كمًّا ونوعًا، مشيرًا إلى مراعاة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمجابهة فيروس كورونا.