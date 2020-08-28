المفتى: لا شبهة فى الاحتفال بعيد الميلاد وتنظيم النسل ضرورة فى هذا الزمن

كتب أحمد عبد الرحمن

أكد الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، أنه يحتفل بعيد ميلاده، قائلا، إن اليوم الذى ولدت فيه وجئت فيه إلى هذه الدنيا نعمة من الله وأحمد الله عليها، وكلما مر عليً عام أحمد الله أن جاء بى إلى هذه الدنيا ووفقنى لما أنا فيه.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "نظرة"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامى حمدى رزق، أنه لا يوجد شبهة في الاحتفال بعيد الميلاد، حيث سئل رسول الله – صلى الله عليه وسلم - لماذا يصوم يوم الاثنين؟، قال: "هذا يوم ولدت فيه"، مشيرا إلى أن مظاهر الاحتفال طالما في نطاق المباح الحلال الشرعى فلا حرج.

ومن ناحية أخرى أشار المفتى، إلى أن تنظيم النسل أمر مشروع في الإسلام ويصبح ضرورة في هذا الوقت الذى نعيشه، كما أصبح من الوسائل الأساسية في علاج قضية الانفجار السكانى التي هى قضية أمن قومى، مؤكدا أنه روى عن صحابة رسول الله –صلى الله عليه وسلم - :"كنا نعزل على عهد رسول الله والقرآن ينزل".

وذكر المفتى، أن التنظيم جائز حتى لو كان لعامل اقتصادى، أما إذا جاء الحمل، فإن الشرع والقانون يحميه، مؤكدا أننا لا نجيز الإجهاض من حيث الأصل، وأى امرأة ذهبت لطبيب تريد أن تجهض الجنين يمتنع الطبيب ويحتاج إلى مبرر شرعى، حيث يجوز الإجهاض لوجود مبرر شرعى قبل 120 يوما، أما إذا نفخ فيه الروح بعد 120 يوما، فلا يجوز الإجهاض تحت أي مبرر إلا أن يكون بقاء الجنين خطر على حياة الأم.