القضاء البرازيلى يدين حاكم ولاية ريو دى جانيرو بتهم فساد تتعلق بكورونا

كتبت فاطمة شوقى

أقالت المحكمة العليا مؤقتًا حاكم ولاية ريو دي جانيرو ويلسون ويتزل بدعوى فساد في شراء الإمدادات والخدمات الطبية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، يواجه ويتزل ، الذي سيتم تعليقه عن منصبه لمدة 180 يومًا ، إجراءات عزل في تحقيقات الفساد، وفي بيان ، قال محامو ويتزل إنهم فوجئوا بقرار المحكمة ، بينما يأملون في الحصول على وثائق تفصل المزاعم ضده.

وسجلت البرازيل أكثر من 47 ألفا إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و1086 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقًا لورسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 47161 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 3717156.

وشهدت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة استقرارا نسبيا خلال اليومين الماضيين بعد تقلبات كبيرة لها، حيث سجلت في البرازيل يوم 21 أغسطس 30355 حالة، وفي 22 أغسطس 50032، وفي 23 أغسطس 23421، وفي 24 أغسطس 17078، وفي 25 أغسطس 47134.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت بواقع 1086 حالة، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 117666 شخصا.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.