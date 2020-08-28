الصحة الأردنية تعلن تسجيل 68 إصابة بكورونا.. والحصيلة ترتفع لـ 1869

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أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 68 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن، اليوم الجمعة، منها 62 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1869.

وذكرت الصحة - في بيان، أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"- أن الإصابات الجديدة وزعت على النحو الآتي 62 حالة محليّة منها 56 حالة في عمّان (52 حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و4 حالات تحت الاستقصاء)، و5 حالات في محافظة الزرقاء مخالطة لمصابين سابقين، وحالة في محافظة البلقاء، مخالطة لمصاب سابق.

وأوضحت أنه سجلت 6 حالات خارجيّة لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر (حالتان من السعوديّة، و3 من فلسطين، وواحدة من الكويت)، وسجلت 3 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 9274 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 800 ألف و446 فحصا.

وأشارت إلى أن ساعات حظر التجوّل الشامل في محافظتيّ عمّان والزرقاء تنتهي في تمام الساعة الحادية عشرة هذه الليلة، لتبدأ بعدها ساعات حظر التجوّل الاعتياديّة المطبّقة في جميع محافظات المملكة كالمعتاد، وتستمرّ حتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت.

ودعت الوزارة الجميع في ضوء ارتفاع عدد الإصابات المحليّة إلى الالتزام بأمر الدّفاع رقم (11) لسنة 2020م، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، واستخدام تطبيقي (أمان) و(صحتك)