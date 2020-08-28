الزعيم الكورى الشمالى يزور المنطقة المنكوبة بسبب إعصار بافى

وكالات

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون زار المنطقة المنكوبة بسبب إعصار بافي في إقليم هانغ هيه الجنوبي، وتلقى الزعيم أثناء تفقده المنطقة المنكوبة تقريرا عن الضرر من قبل رئيس اللجنة الحزبية في إقليم هانغ هيه الجنوبي "ري تشول مان".

ووفقا لما أوردته وكالة يونهاب للأنباء، أوضح الزعيم أثناء الزيارة أن حجم الأضرار الناجمة عن الإعصار أقل مما كان متوقعا وسط القلق الكبير الذي كان سائدا وأن الحظ لعب دورا كبيرا في هذا الوضع .

وأشاد كيم بجميع الأجهزة والمسؤولين في الحزب حول اتخاذ تدابير السلامة على الفور في أعقاب تلقي أمر الحزب بهدف منع الأضرار الناجمة عن الإعصار، مشيرا إلى أن ذلك كان له أثر في تقليل حجم الأضرار.

وقدم تقييما إيجابيا للنظام الوطني للسيطرة على الأزمات لمواجهة الكوارث الطبيعية وتحسين القدرة على مواجهة الأزمة.

ودعا إلى بذل جهود شاملة لتقليل الضرر في المجال الزراعي وأمر بوضع التدابير المعنية بالتعاون مع المؤسسات لأبحاث العلوم الزراعية للحد من تقليل المحاصيل.

وحث كيم على حملة شاملة لمعالجة الضرر حتى يتسنى للبلاد الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس حزب العمال مع الإنجازات المشرفة في أكتوبر القادم.