الرعاية الصحية تدعوا المواطنين بالأقصر للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل

كتب وليد عبد السلام

دعت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة المواطنين فى محافظة الأقصر إلى النزول للتسجيل في الوحدات والمراكز الصحية ضمن المنظومة الجديدة للإنتفاع بالخدمات الطبية، التي تقدمها المنظومة الجديدة .

وقالت هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، إن التسجيل في المنظومة الجديدة لا يتطلب سوى بطاقة الرقم القومي فقط وبعدها يتم عمل مسح طبى شامل للمنتفع لفتح الملف الطبى الخاص بالمريض وتوفير الخدمة له بشكل مستدام للمنتفع .

وأوضح الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية لـ"اليوم السابع"، أن المنظومة الجديدة توفير كافة الامكانات الطبية والمعملية للمواطن مشيرا إلى أن التسجيل بالوحدة أو المركز انما يمثل بوابة العبور للحصول علي الخدمة الصحية، وتابع: ما يميز المنظومة أنها تكافلية وتوفير كل سبل العلاج للمريض وتمكنة من السفر للخارج حال إاحتياجة لذلك واستحالة علاجة في الداخل .