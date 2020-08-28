الاتحاد الأوروبى: نعد قائمة عقوبات ضد تركيا لمناقشتها 24 سبتمبر

كتب رامى محيى الدين

ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها أن الاتحاد الأوروبي أعد قائمة عقوبات ضد تركيا لمناقشتها في 24 سبتمبر، وفى سياق متصل قال جوزيف بوريل إن الخطوات الرادعة ضد تركيا قد تستهدف أصولا كالسفن، قائمة العقوبات المحتملة ضد تركيا قد تشمل شركات إلى جانب الأفراد، وأن وقف التنقيب وسحب السفن التركية مسألتان عاجلتان.

عبر جوزيف بوريل، مفوض الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، عن شكره لوزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور، لاستضافتها هذا اجتماع وزراء الدفاع الأوروبى، وهو أول لقاء مادي منذ مارس الماضى، قائلًا: "مرت ستة أشهر دون أن تتاح لنا فرصة الجلوس والمناقشة معًا، وهذا الاجتماع سيحسم الكثير من التوترات الدولية".

وأوضح بوريل، أن الاجتماع سيناقش موضوعات مهمة، لأن الوضع مقلق للغاية في ليبيا، في مالي، التوترات في شرق البحر المتوسط ، بالاضافة إلى الوضع في بيلاروسيا، مضيفًا، "أنه لدينا الكثير من القضايا لنتحدث عنها".

وقال جوزيب: إننا سنتحدث أيضًا عن مسائل هيكلية مثل البوصلة الإستراتيجية، وعلينا أن نضغط من أجل تطوير هذه البوصلة الاستراتيجية والعديد من القضايا الأخرى للدفاع الأوروبي.

ويأتى الاجتماع بحضور الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، وأيضًا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا.