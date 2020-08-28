اليوم السابع
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الأوقاف تؤكد عدم رصد مخالفات فى أول صلاة جمعة بعد غياب 20 أسبوعا.. فيديو وصور

الجمعة، 28 أغسطس 2020 04:44 م
الأوقاف تؤكد عدم رصد مخالفات فى أول صلاة جمعة بعد غياب 20 أسبوعا.. فيديو وصور صلاة الجمعة
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى، صورًا وفيديوهات لصلاة الجمعة بالمساجد، فى أول صلاة جمعة بعد غياب 20 أسبوعا، على مستوى الجمهورية ، والتي تظهر وعيًا كبيرًا لدى الشعب المصرى، وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن رواد المساجد أثبتوا أنهم على وعي كامل بطبيعة المرحلة والخطر الذي نواجهه جميعًا ، والتزموا بالضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الأوقاف ، والتي من أهمها : الوضوء في المنزل ، وإحضار السجادة الخاصة ، وارتداء الكمامات ، والتباعد والمسافات الآمنة ، وعدم المصافحة ، والانصراف بسهولة وسلاسة بعد الصلاة.
 
 
وتناشد الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة ، وتؤكد الوزارة أنها مستمرة في عمليات التعقيم والنظافة على مدار الساعة عقب الصلوات لجميع المساجد على مستوى الجمهورية.
 
 
وفيما يلى ضوابط عودة صلاة الجمعة التى وضعتها وزارة الأوقاف:
 
1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.
 
2. مراعاة التباعد بما يعادل متر ونصف المتر بين المصلين.
 
3. ارتداء الكمامة.
 
4. إحضار المصلى الشخصي.
 
5. فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.
 
6. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.
 
7. عدم فتح دورات المياه.
 
8. عدم فتح أو دور المناسبات.
 
9. عدم زيارة الأضرحة.
 
10. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.
 
11. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد .
 
12. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.
 
13. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة.الجمعة في المسجد.
 
14. الأوقاف تؤكد أنه لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئى.
 
 
 
 
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عودة صلاة الجمعة

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فتح المساجد

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