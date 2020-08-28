اعرف شروط الحصول على منح دراسية مجانية للمتفوقين بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن توفير منح مجانية للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، وعلى الطلاب الراغبين للحصول على تلك المنح عليهم التقدم بأوراقهم بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لمراكز المحافظة، وسيتم المفاضلة بين المتقدمين طبقا لأعلى مجموع والحالة الاجتماعية للطالب.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن شرط التقدم للمنحة هو الحصول على حد أدنى مجموع 95% لكليات الطب البشرى والعلاج الطبيعي، و90% لكليات الهندسة، و85% لكليات إدارة الأعمال.

وعلى الطلاب الذين تم اختيارهم عليهم التوجه لديوان عام المحافظة للحصول على خطاب الترشيح الموجه إلى الجامعة، علما بأن آخر موعد لاستلام الطلبات هو يوم الأثنين الموافق 31 أغسطس الجارى.

وأضاف المحافظ ان الشروط العامة للقبول فى برنامج المنح الدراسية:

1- أن يكون الطالب المتقدم مصرى الجنسية وحاصل على شهادة الثانوية العامة من إحدى المدارس الحكومية بالمحافظة العام الدراسى 2019/2020.

2- ألا يكون المتقدم قد استفاد أحد من أفراد أسرته من هذه المنحة أو مثيلتها فى الاعوام السابقة تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

3- اجتياز اختبارات القبول الخاصة بالجامعة.

المستندات المطلوبة: -

1- شهادة الثانوية العامة أو مستخرج رسمى منها

2-. شهادة ميلاد

3- بحث اجتماعي.