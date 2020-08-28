استعدادات مساجد البحيرة لعودة صلاة الجمعة.. صور

فريق المحافظات _ البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على انتظام أعمال التعقيم والتطهير بجميع المساجد التى ستشهد صلاة الجمعة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بها مع تحديد أماكن المصلين ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم والتوعية بحضور المصلين مرتدين الكمامات ومعهم سجادة الصلاة الخاصة بهم واستمرار أعمال التعقيم بصفة دورية عقب أداء كل صلاة، بالإضافة إلى نشر الملصقات الإرشادية للتوعية وكيفية الوقاية من الإصابة بالعدوى.

وأشار الشيخ محمد العريني، وكيل وزارة أوقاف البحيرة، أنه تم تنظيم عدد من اللقاءات التوعوية لأئمة المساجد، كما تم متابعة عمليات تعقيم وتطهير وتجهيز ووضع علامات التباعد المساجد.

هذا وتناشد المحافظة وأوقاف البحيرة جميع عمار بيوت الله بالتعاون والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية المحددة حرصا على أمنهم وسلامتهم، وذلك فى إطار استعدادات المحافظة ومديرية أوقاف البحيرة لعودة صلاة الجمعة بالمساجد اعتبارا من يوم اليوم 28 اغسطس 2020.



إستعدادات مساجد البحيرة لعودة صلاة الجمعة (15)



إستعدادات مساجد البحيرة لعودة صلاة الجمعة (16)



إستعدادات مساجد البحيرة لعودة صلاة الجمعة (1)



إستعدادات مساجد البحيرة لعودة صلاة الجمعة (2)



إستعدادات مساجد البحيرة لعودة صلاة الجمعة (3)



إستعدادات مساجد البحيرة لعودة صلاة الجمعة (4)



إستعدادات مساجد البحيرة لعودة صلاة الجمعة (5)



إستعدادات مساجد البحيرة لعودة صلاة الجمعة (6)



إستعدادات مساجد البحيرة لعودة صلاة الجمعة (7)



إستعدادات مساجد البحيرة لعودة صلاة الجمعة (8)



إستعدادات مساجد البحيرة لعودة صلاة الجمعة (9)



إستعدادات مساجد البحيرة لعودة صلاة الجمعة (10)



إستعدادات مساجد البحيرة لعودة صلاة الجمعة (11)



إستعدادات مساجد البحيرة لعودة صلاة الجمعة (12)



إستعدادات مساجد البحيرة لعودة صلاة الجمعة (13)