استرداد 100 فدان أملاك دولة بالمنيا.. وإزالة 434 حالة تعد بالشرقية (صور)

المحافظات-حسن عبد الغفار-إيمان مهنى

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الجمعة، عن استرداد 100 فدان أملاك دولة بالظهير الصحراوى بقرية صفط الغربية وإزالة السور المحيط بها، ضمن استرداد حق الشعب.

وقال العقيد محمد صلاح، رئيس المركز، إن أحياء شمال ووسط المدينة واصلت حملات النظافة ورفع التراكمات من المخلفات، كما واصلت القرى أعمال النظافة ورفع ما يقارب من 150 طنا من المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بالقرى والتوابع لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

كما شنت الوحدة المحلية حملة لتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان بقرية نزلة حسين، ضمن الدور المجتمعى للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

وشدد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على رؤساء المراكز المدن بتكثيف الحملات وإزالة اى تعديات سواء على أملاك الدولة والأرض الزراعية والتصدى المعتدين بمنتهى الحسم وإحالة المخالفين للنيابة .

كما قامت الوحدات المحلية بحصر المنازل المخالفة وتم كتابة المنزل مخالف على المنازل بالإضافة إلى ارسال إنذارات بسرعة سداد جدية التصالح وفتحت مراكز التكنولوجيا فى جميع الوحدات المحلية ابوابها فى أيام الإجازات والعطلات الرسمية تيسيرا على المواطنين ومنع التكدس والزحام، وكان رئيس مجلس الوزراء قد قرر مد فترة السداد إلى نهاية الشهر الجارى لإتاحة الفرصة للتقدم بطلبات التصالح .

وفى الشرقية بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور المحافظ ممدوح غراب لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدى بكل حزم لأى محاولة للتعدى على الأراضى الزراعية سواء البناء بدون ترخيص أو التجريف أو التبوير وإزالة تلك المخالفات فى المهد على نفقة المخالف وتطبيق القانون على المخالفين، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع قوة أمنية من شرطة المركز بحملة مكبرة لإزالة عدد 434 حالة على مساحة 3750 مترا عبارة عن إزالة تندات وأسوار وتلتورات ومبانى دبش على طريق عبد المنعم رياض حتى ميدان أبو سمران وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بكل حزم وقوة لاسترداد حق أملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة.

كما قامت رئاسة مدينة القرين بإزالة سور بالدبش على مساحة 40 متر بدون ترخيص بالإضافة إلى إزالة غرفة بالدبش على مساحة 16 مترا وتمت الإزالة حتى سطح الأرض بمعدات الحملة الميكانيكية كما تم تنفيذ قرار إزالة لبناء بالطوب الأحمر بدون سقف على مساحة 100 بدون ترخيص.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بإزالة غرفة مخالفة بمنطقة حسن صالح بجوار رامب مزلقان أبوعميرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير بالاشتراك مع قوة من رجال مركز الشرطة بأبو كبير بالتصدى لحالة تعدى بالبناء المخالف على مساحة 50 متر تقريباً عبارة عن حجرتين من الطوب الأحمر الأسمنتى بشارع أبو عوض خلف مدرسة الزهراء وتم إزالتهم حتى مستوى سطح الأرض باستخدام لودر مجلس المدينة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع مركز شرطة منشأة ابو عمر بإزالة مبنى بالطوب الدبش الأبيض بناحية الظواهرية على مساحة 1 قيراط وتم إزالة المخالفة حتى منسوب سطح الأرض وتم تسليم الأرض إلى الجمعية الزراعية للحفاظ عليها من التعديات مرة أخرى وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم وقوة لتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين واستعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.



الإزالات بالشرقية



الإزالات بالشرقية



الإزالات بالشرقية